США в ответ на залет российских дронов на территорию Польши в ночь на 10 сентября предупредили Москву о недопустимости нарушения воздушного пространства стран НАТО и пообещали оборонять своих союзников по альянсу. Об этом в ходе пятничного заседания Совета безопасности ООН заявила исполняющая обязанности постпреда США в организации Дороти Ши.

«Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства. США консультируются с Польшей и другими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и будьте уверены, мы защитим каждый дюйм территории НАТО», — сказала она. В заявлении Ши прямо указывается, что в минувшую среду на территорию Польши залетели именно российские военные беспилотники. По ее словам, такие действия, даже если они были непреднамеренными, «демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям США по завершению этого конфликта».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил о непричастности российской армии к «инциденту в воздушном пространстве Польши». По его словам, в ночь на 10 сентября Россия атаковала беспилотниками объекты военной промышленности в Украине и «никаких целей на территории Польши не намечалось». «Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», — заявил Небензя.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что недоволен ситуацией с вторжением дронов ВС РФ в Польше, отмечая в то же время, что это могло быть «ошибкой». Он добавлял, что намерен осудить Россию за то, что она «приблизилась к этой линии». «Я не в восторге от этого», — повторил он.

Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польской республики в ночь на среду, когда РФ наносила массированный удар по Украине. В небе над страной зафиксировали не менее 19 БПЛА, для перехвата которых в дополнение к боевым самолетам Польши впервые с начала войны задействовали истребители НАТО. Позднее на территории страны нашли обломки 17 дронов. На этом фоне Варшава активировала статью 4 устава НАТО, которая подразумевает, что члены альянса будут консультироваться друг с другом в случае угрозы для территориальной целостности, независимости или безопасности. (moscowtimes.ru)