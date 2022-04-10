Президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден уже посещал Киев ранее и с нетерпением ждет возможности сделать это снова. Однако на данном этапе мы не планируем такой поездки», — сказал Салливан в эфире телеканала NBC

Как отметил представитель Белого дома, в настоящее время президент США «сосредоточен на координации и организации международных усилий по поставке необходимых вооружений Украине».