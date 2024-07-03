Артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны войдут в новый пакет американской военной помощи Украине. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как она отметила, вашингтонская администрация «объявляет о новом значимом пакете военной помощи Украине». «Он включает в себя ракеты для украинских средств противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и другие важнейшие системы, которые передаются из запасов США», — уточнила Жан-Пьер.