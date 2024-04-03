Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 млн евро.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Правительственное постановление было на той неделе. 23-й пакет стоимостью 188 млн евро. И в основном это военная помощь. Там есть и ПВО системы и также боезапас артиллерийский больших калибров среди прочего. И это наша поддержка Украине», — заявил он.

При этом Стубб добавил, что Финляндия пока предоставила 2 млрд евро военной помощи и еще 700 тыс. евро гуманитарной помощи.

«Итак, мы имеем где-то 900 млн ежегодно, если разложить на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться. Этот 23 пакет — это то, что помогает удовлетворить потребности. Так выразительно мне подал их украинский президент в нашем разговоре», — добавил он.