Президент США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует ТАСС.

«На данном этапе мы не планируем, чтобы президент [Байден] звонил президенту [Путину]», — заявила Жан-Пьер вскоре после завершения переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой, госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее американский дипломат заявил, что в частности обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными. При этом госсекретарь отказался уточнять реакцию Москвы.

По этом поводу в Белом доме заявили, что переговоры об обмене заключенными с РФ «продолжатся непублично».

«Мы ясно дали понять, что происходит, были открыты об этом. Эти переговоры продолжатся, мы не будем вести переговоры отсюда, потому что это правильно, и мы хотим быть аккуратны», — пояснила Жан-Пьер.