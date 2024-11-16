После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшегося по инициативе немецкой стороны, российскому лидеру начнут звонить другие главы европейских государств. Такое мнение высказал в газете Corriere della Sera ее обозреватель Федерико Рампини.

Он пишет, что это — «первый международный эффект» избрания Дональда Трампа. «Остается еще два месяца до инаугурации Трампа, но в воздухе уже явная разморозка отношений с Москвой», — пишет автор, указывая, что попытки диалога с российским президентом были прерваны в Европе под давлением линии администрации Джо Байдена.

Обозреватель полагает, что неслучайно первую инициативу из представителей западного блока взял на себя германский канцлер, что «вызвало раздражение в Париже и Брюсселе» и «пугает Варшаву, Ригу и Стокгольм». Рампини объясняет это как внутриполитическим затруднениями Шольца, так и экономическим кризисом Германии, вызванным тем, что Берлин «лишился дешевой российской энергии и сильно сократил экспорт в Китай». «Шольц заторопился, но и другие [лидеры] могут последовать его примеру. Шольц открыл диалог с Москвой, и это может подтолкнуть Францию и Италию также проявить инициативу», — пишет обозреватель.