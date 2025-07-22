Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал каламбуром отношение к РФ европейских стран. Соответствующий комментарий дипломат сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, передает ТАСС.

По словам Лаврова, во времена, «когда Европа остервенела», ряд европейских стран являются частью «международного оборзения» по отношению к России.

Министр утверждает, что европейские политики всячески «заводят» свои народы, внушают им в духе «геббельсовской пропаганды», что Россия является врагом, экзистенциальной угрозой и вот-вот нападет на Европу.

Лавров считает, что власти стран Европы пытаются отвлечь общественность от социальных проблем, неудач в экономике, отвлечь от процесса деиндустриализации, который можно заметить в том числе и в Германии, поэтому они призывают направить все средства исключительно на милитаризацию Европы.