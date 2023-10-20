20 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с руководителями дипломатических представительств европейских стран, аккредитованных в Азербайджане.

Как передает #, об этом говорится в информации Министерства иностранных дел.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и европейскими странами, региональная ситуация после последних антитеррористических мер Азербайджана, а также возможные перспективы мирного процесса и нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов напомнил, что с момента подписания 10 ноября трехстороннего соглашения наша страна неоднократно поднимала на различных платформах вопрос о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории, что являлось основным источником угрозы, и подчеркнул важность легитимных антитеррористических мер, осуществленных нашей страной 19-20 сентября для восстановления мира и стабильности в регионе.

Было заявлено, что Президентом Азербайджанской Республики будет гарантирована безопасность, а также языковые и культурные права жителей Карабахского региона нашей страны, с этой целью осуществляется регистрация на портале реинтеграции.

По словам министра, несмотря на то, что за почти 30-летний период оккупации сепаратистским режимом не было создано условий для посещения территории какой-либо структурой ООН, сразу после завершения антитеррористических мероприятий Азербайджаном по согласованию с офисом ООН в Азербайджане был организован визит в Карабах двух миссий, в состав которых вошли представители женевского и нью-Йоркского отделений.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что с момента восстановления независимости Азербайджана и Армении в регионе появилась уникальная историческая возможность для мира.

Далее, министр Джейхун Байрамов ответил на вопросы участников.