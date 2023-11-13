Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.

Как сообщает CBS News, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент США решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений», — заявил Салливан.

По его словам, восстановление сотрудничества между военными может происходить на всех уровнях — от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также «на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе».

Советник президента США также отметил, что Байден будет пытаться «продвинуть мяч» по военному сотрудничеству в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Думаю, что это главный вопрос повестки дня», — добавил он.