Россия и Китай договорились усилить взаимодействие в военной сфере, следует из совместного заявления двух стран по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Москва и Пекин также анонсируют «расширение масштабов» совместных учений и боевой подготовки.

Российско-китайское сотрудничество в сфере обороны основано на высоком уровне взаимного стратегического доверия, отмечается в документе: «Государства эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность».

В заявлении, размещенном на сайте Кремля, также говорится, что Москва и Пекин будут и далее «наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов». Кроме того, стороны договорились «постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы».

Днем ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США продолжат вводить санкции против Китая за поддержку российской оборонки. В апреле о «невероятной озабоченности» Белого дома поставками продукции военного назначения из Китая в РФ говорил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, а глава Минфина США Джанет Йеллен во время своего визита в Пекин предостерегла китайские банки, «оказывающие поддержку ведущей войну России», от нарушения антироссийских санкций, пригрозив «серьезными последствиями».