Байден переговорил с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой заявил, что Вашингтон надеется на скорейшую деэскалацию обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Глава Белого дома выразил надежду, что «сокращение [насилия] будет раньше, а не позже».

»«Моя надежда заключается в том, что мы увидим завершение этого (нынешнего витка насилия между израильтянами и палестинцами) в ближайшее время», — пояснил политик.

Байден также считает, что Израиль вынужден применять силу в складывающейся ситуации, поскольку еврейское государство атакуют с палестинских территорий при помощи «тысяч ракет». Он указал, что у Израиля существует «право на самооборону».

Кроме того, политик сообщил, что американская сторона находится в «постоянном контакте» со странами региона, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие.

| 2021-05-13T02:33:17+04:00 13 мая 2021, 02:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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