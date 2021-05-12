Байден переговорил с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой заявил, что Вашингтон надеется на скорейшую деэскалацию обстановки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Глава Белого дома выразил надежду, что «сокращение [насилия] будет раньше, а не позже».

»«Моя надежда заключается в том, что мы увидим завершение этого (нынешнего витка насилия между израильтянами и палестинцами) в ближайшее время», — пояснил политик.

Байден также считает, что Израиль вынужден применять силу в складывающейся ситуации, поскольку еврейское государство атакуют с палестинских территорий при помощи «тысяч ракет». Он указал, что у Израиля существует «право на самооборону».

Кроме того, политик сообщил, что американская сторона находится в «постоянном контакте» со странами региона, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие.