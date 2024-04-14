Израиль отказался от ответного удара по Ирану после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

«От одной возможной реакции — ответного удара, который предлагали некоторые члены кабинета, — отказались после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом Байденом», — говорится в публикации.

Другой причиной отказа от ответного удара называется то, что иранские удары нанесли относительно небольшой ущерб. Подробностей самой беседы не приводится.

В свою очередь, израильский Ynet сообщает, что ответ Израиля будет аналогичен прошлым. Он скорее будет связан с тайной борьбой против иранской ядерной программы.