Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, он не просил о прекращении огня. Президент подчеркнул, что разговор с Нетаньяху был долгим и носил характер «частной беседы».

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что Байден высказал необходимость защитить гражданское население, а также предоставить мирным жителям безопасное перемещение из районов, где продолжаются боевые действия.