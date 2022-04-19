Президент США Джозеф Байден проводит закрытую беседу с союзниками по теме украинского кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Беседа должна продлиться не более двух часов, согласно расписанию американского лидера.

В видеоразговоре участвуют главы Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Канады и Японии. Также к беседе присоединился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден перед служебной командировкой по стране запланировал провести переговоры с лидерами стран-союзников по Украине.

До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. По ее словам, Джозеф Байден отклоняет предложения американских сенаторов об отправке войск страны на украинскую территорию.