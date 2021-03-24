Bahh Tee ушел из компании EMINA ради новой должности: интрига раскрыта!

Вчера вечером популярный российский певец азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) объявил о своем уходе с поста руководителя музыкального лейбла Zhara Music.

Напомним, что данный лейбл был основан вице-президентом холдинга Crocus Group Эмином Агаларовым совместно с Bahh Tee. Артистами лейбла являются самые модные артисты России: Моргенштерн, Rauf & Faik, HammAli, Navai, Джиган, Зомб, SMASH, Jony, Elman, Andro, DAVA, Elvin Grey, Бабек Мамедрзаев и др.

«Мы открыли Zhara Music в партнерстве с Эмином в июне 2018 года, и я возглавлял лейбл со дня его открытия. Сейчас мы пришли к тому, что лейбл в том виде, каким мы его задумывали с Эмином, как небольшая, но сплоченная семья, не может существовать дальше. С сегодняшнего дня я не буду заниматься операционной деятельностью Zhara Music. Это взвешенное, обдуманное решение», — написал Bahh Tee на своей странице в Instagram.

Новость буквально шокировала очень многих артистов, даже тех, кто не имел никакого отношения к лейблу. Свои эмоции они выразили в комментариях:

«Это шутка?», — написал Hammali, «Брат, как так?», — недоумевал Турал Эверест, «Вот это поворот», — отметил композитор Михаил Жуков.

Сам Bahh Tee, невзирая на многочисленные вопросы коллег и поклонников, никак не прокомментировал случившееся.

Какая кошка пробежала между друзьями, партнерами и коллегами по цеху — Bahh Tee и Эмином Агаларовым не мог понять никто.

Ситуация прояснилась сегодня, когда пару часов назад точки над i снова расставил Bahh Tee:

«С сегодняшнего дня я возглавляю Atlantic Records Russia — российское подразделение легендарного звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group. Это действительно исторический момент, как для меня, так и для моей команды, и всех артистов, которые до сегодняшнего дня были представлены лейблом Zhara Music.

Atlantic Records — один из крупнейших музыкальных лейблов во всем мире, среди артистов которого прямо сейчас числятся такие имена, как: Ed Sheeran, Bruno Mars, Lil Uzi Vert, Cardi B, Coldplay, Sia, Wiz Khalifa, Charli XCX, Charlie Puth, Clean Bandit, Kodak Black, Roddy Ricch… Список можно продолжать долго. Тем более теперь, когда к нему прибавились такие имена, как: HammAli & Navai, Зомб, Morgenshtern, Slava Marlow, EMIN, Bahh Tee, Rauf & Faik, ЛСП, Idris & Leos, Эллаи, Elman, Jony, Andro, Gafur… Также можно продолжать долго».

Интрига в том, что нет никакой интриги. Подписчики в Instagram поняли, что шокирующее заявление Bahh Tee было своего рода пиар – ходом.

«У вас, наверное, миллион вопросов, попробую кратко ответить на самые важные», — продолжил певец, наделавший шума, и пояснил, что Warner Music Group (WMG) приобрел 100% Zhara Music, и что Zhara Music теперь называется Atlantic Records Russia, а он, то есть Бахтияр Алиев (Bahh Tee) – руководитель Atlantic Records Russia. И главное:

«Вся команда лейбла Zhara Music переходит со мной в Atlantic Records Russia, все артисты Zhara Music теперь становятся артистами Atlantic Records Russia, и мы будем работать с цифровыми площадками по прямым контрактам WMG, без каких-либо агрегаторских комиссий. Кальянный рэп победил», — подчеркнул Bahh Tee.

Он также анонсировал первые проекты лейбла и сообщил, что в апреле выйдет «крутой сборник, состоящий из крутейших треков наших артистов».

«Всем спасибо, идем дальше», — резюмировал Бахтияр Алиев.