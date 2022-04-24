Готовое детское питание пользуется у родителей неизменным спросом. Покупка молочных смесей в ряде случаев может стать для новоиспеченных родителей необходимостью. Прикорм (пюре из овощей, фруктов, мяса, каши, кисломолочные продукты) начинают вводить с 4-6 месяцев жизни. И тут у мам есть выбор – готовить его самим или купить. Многие сейчас выбирают второй вариант, чтобы сэкономить время. Правда, несколько лет назад был скандал, связанный с некачественным детским питанием. Но, к счастью, уже давно ничего подобного не было, а импортируемые продукты этой категории проходят тщательный контроль. Вообще, к производству детского питания предъявляются самые высокие требования, и их изготавливают с соблюдением жестких норм и правил – из качественного сырья, без консервантов и т.д. Но и стоит оно недешево, а в последнее время цены на этот продукт еще больше выросли. Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики заявила, что данный вопрос будет расследован. За последние полтора месяца стоимость этой продукции повысилась почти в два раза. Об этом говорят и родители, и продавцы.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов напомнил, что в Азербайджане есть закон «О питании младенцев и детей раннего возраста». По его словам, нам нужно развивать собственное производство этого вида продукции, тогда как сейчас на прилавках магазинов и аптек сплошной импорт.

«Это очень тонкий момент, которому надо уделить должное внимание. К нам в страну детское питание попадает из многих стран, в том числе из России, которая сейчас находится в состоянии военного конфликта с Украиной. Конечно, происходящие в соседних странах события, уже влияют и продолжат влиять на ценообразование. Можно предсказать и дальнейшее повышение цен», – говорит глава ССП.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев подчеркнул, что в Москве более 200 молочных кухонь.

Отметим, что молочная кухня – это специальные точки выдачи продуктов для детей, беременных и кормящих женщин. Такие продукты выдают при поликлиниках и больницах. Несмотря на название, в список продуктов входят не только молочная продукция, но и пюре, соки, каши. Подобная практика существовала и в СССР. Такая продуктовая помощь особенно актуальна для малоимущих семей с детьми в возрасте до трех лет, но в нашей стране, к сожалению, ничего подобного нет.

Что касается производства детского питания в Азербайджане, то, организовать его при желании не так сложно. Местное сырье есть, затраты на логистику должны быть невелики. Если в этом сегменте будет несколько игроков, между ними начнется конкурентная борьба. Это должно способствовать повышению качества и установлению приемлемых цен.

По словам Агаева, привозное детское питание, конечно, продолжит дорожать. И нам надо развивать свое производство, чтобы не зависеть от импорта.

Самые лучше стандарты, как считает эксперт, советские, и на них надо ориентироваться. Но также необходимо изучать международный опыт в этом вопросе.

«Чистота помещений, требования к работникам, качество сырья (оно должно быть экологически чистым) – все это должно быть при производстве детского питания на высоком уровне. Должен быть строгий контроль. Если решить все эти моменты, мы можем обеспечивать наших детей от 1 до 3 лет продукцией высокого качества и при этом доступной по цене. Однако нужны низкопроцентные длинные кредиты для предпринимателей, чтобы они были заинтересованы в этом бизнесе.

Что нам мешает создавать совместные предприятия? Они нам дадут нужные лицензии и сертификацию, если необходимо, то и технологию, а также некоторые компоненты сырья. У нас большое количество фруктов и овощей, так что в целом в сырье недостатка не будет. Считаю, что производство для начала нужно создать на Абшероне, а сырье будут поставлять регионы. Например, яблоки из Губы, киви из Лянкярана, молоко из Бейлагана. На сегодняшний день Азербайджан способен обеспечить продовольствием 15 миллионов человек. И конечно, мы можем обеспечить необходимыми продуктами питания живущих в стране детей», – говорит он.