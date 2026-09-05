Клуб «Сабах» объявил об учреждении финансовой программы в размере 10 млн манатов с целью поддержки устойчивого развития в Азербайджане и регионе детского футбола.

Об этом говорится в заявлении клуба.

В заявлении отмечается, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева клубу «Сабах» предоставлена финансовая поддержка в размере 5 млн манатов в связи с выходом в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

Клуб принял решение направить оказанную поддержку на будущее азербайджанского футбола, выделив дополнительно 5 млн манатов из средств, полученных за участие в Лиге чемпионов УЕФА, на развитие детского футбола.

Таким образом, начальный капитал программы «Sabah Football Academy Future Talents» («Футбольная академия «Сабах» – Таланты будущего») составит 10 млн манатов.

Предусматривается профессиональное управление средствами программы с целью получения дохода и превращения их в долгосрочный финансовый источник.

Кроме того, определенная часть средств, полученных от продажи билетов на матчи клуба в ЛЧ в этом году, также будет направлена на реализацию программы.

Основными целями проекта являются: обеспечение устойчивого развития детского футбола в Азербайджане, усиление выявление талантливых детей и обеспечения их профессиональной подготовки, внедрение современных методов тренировок, а также развитие спортивной науки, медицинского обеспечения, аналитики производительности, образования и индивидуального развития.

«ФК «Сабах» нацелен на расширение системы выявления талантов по всей стране, создание равных возможностей для развития перспективных футболистов независимо от региона проживания детей и материальных возможностей их семей», — подчеркивает клуб.

Клуб также отметил, что придает особое значение согласованности инициативы с деятельностью АФФА по развитию детского и юношеского футбола, взаимному сотрудничеству и обмену опытом.

В долгосрочной перспективе «Сабах» планирует расширить сотрудничество с академиями, футбольными школами и клубами, действующими в странах Южного Кавказа и Центральной Азии, и превратить академию в один из ведущих центров развития футбола в регионе.

«ФК «Сабах» предоставит отечественным компаниям и международным партнерам возможность присоединиться к инициативе в формате «Партнера-основателя», — отмечается в заявлении.