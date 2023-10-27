В Азербайджане утвержден порядок и форма выдачи сертификатов о безопасности продуктов питания и кормов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, страны-импортеры смогут запрашивать у Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сертификаты о безопасности импортируемого ими товара.

Данный сертификат, наряду с информацией о безопасности продукции, при соответствующем запросе также может содержать информацию о состоянии здоровья животного.

Сертификация будет проводиться через автоматизированную информационную систему агентства.

Для получения сертификата компания-экспортер должна обратиться в агентство с соответствующей заявкой в соответствии со статьей 18.1 закона «О лицензиях и разрешениях».