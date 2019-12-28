Ба! Знакомые все лица!

Наконец правящая партия ЙАП положила конец интригам и с большим опозданием объявила список своих кандидатов на внеочередные парламентские выборы.

По информации издания Qafqazinfo, в список кандидатов от партии не попали вице-спикер Бахар Мурадова, Ариф Рагимзаде, Ровнаг Абдуллаев, Шамсаддин Гаджиев, Джавид Гурбанов, Асабил Гасымов, Нариман Алиев, Сона Алиева, Рафиг Мамедгасанов, Ягуб Махмудов, Мирзаджан Халилов и др.

В то же время в список включены Али Гусейнли, Айдын Мирзазаде, Самед Сеидов, Игбал Мамедов, Хады Раджабли, Октай Асадов, Джавид Османов, Васиф Талыбов, Зияфет Аскеров, Эльман Насиров, Севиндж Фаталиева и «капитан команды» Сиявуш Новрузов. Это те кандидаты, которые уже давно прописаны в Милли Меджлисе. Сейчас же правящая партия выдвигает их вновь.

Опубликованный в СМИ список говорит сам за себя. Как отмечало # ранее, главной причиной того, почему партия ЙАП тянет со списком кандидатов, это то, что внутри партии нет консенсуса и кадрового потенциала. От того мы вновь видим Хады Раджабли, Сиявуша Новрузова, Эльмана Насирова в «новом списке». В целом 29 кандидатов — старого состава, а имена новых выдвиженцев ни о чем обществу не говорят, а потому шансы у них без «административных ресурсов» невелики.

Почему парламент был распущен? Он был неэффективен, и состоял из людей, от которых подчас вреда было больше, чем пользы. ЙАП вновь идет с этими людьми и тем самым ставит под вопрос перспективу своего будущего. Итоги выборов будут показательны, и какими бы они ни были, президент Азербайджана Ильхам Алиев реформирует и партию ЙАП. Но сейчас не об этом.

Куда интереснее будет список «независимых» кандидатов ЙАП. Ведь известно, долгое время правительство формировало парламент из партийных и околопартийных кандидатов. Сейчас же, как отмечают информированные источники, список околопартийных кандидатов составляла не партия, а совсем другие люди.

Внутриэлитный раскол уже давно всем известный факт. Но проблема в том, что чем дальше это продолжается, тем больше в стране повышаются риски политического кризиса, а это как известно не всегда приводит к удовлетворительным результатам. Дело, на первый взгляд, обыкновенное, даже можно сказать положительное, так как показывает, что политика в стране живая, а не трафаретная.

Сегодня политический кризис наблюдается во многих странах мира, даже в США. Но проблема в том, что в таких странах как США, ситуацию спасают сильные государственные институты, в нашем же случае нужно многое заново перестраивать и строить институты государства, на что и делает упор президент страны в последнее время. Это в свою очередь не нравится определенным кругам, теряющим свои позиции. Они же и создают этот кризис для того, чтобы показать свою значимость в системе госустройства. Поэтому можно считать, что сегодня страна переживает важный экзаменационный период, который либо усилит государственность и ее ответвления, либо же еще больше ослабит.

В комментарии # бывший депутат Фазаил Агамалы, сказал, что разговоры о том, что в ЙАП есть разногласия, и партия не могла составить список своих кандидатов всего лишь слухи.

«Возможно, там была нужда в утверждении отдельных кандидатов — это нормальная процедура. Поэтому все то, что говорили, не более чем слухи. Каждая партия должна правильно оценить своих кандидатов из тех или иных округов. В целом, отмечу, что партия ЙАП на парламентские выборы пойдет с сильными кандидатами, и она является фаворитом этих выборов», — считает Агамалы.

По его словам, кандидаты ЙАП займут больше мест в парламенте.

«Как показывает практика прошлых выборов с правящей партией конкурировать очень сложно. Если при среднестатистическом раскладе в каждом округе за кандидата партии ЙАП проголосует 15 тысяч людей из 40 тысяч избирателей, то это автоматически решает исход выборов. Поэтому я не вижу никаких проблем для ЙАП. Нельзя забывать, что лидером партии является Ильхам Алиев, и он очень популярен среди населения», — сказал он.

Однако озвучивать какие-либо реальные прогнозы насчет кандидатов, экс-депутат не стал.

«Избирательный процесс – это очень сложный процесс и может произойти что угодно. Все решают избиратели. Сильные кандидаты, которые являются фаворитами в своих округах, могут допустить такую ошибку, что их рейтинг опустится до нуля. Я не хочу называть имена, но я уверен, что оппозиционные партии тоже будут представлены в парламенте, но однозначно можно сказать, что правящая партия будет в большинстве», — резюмировал он.