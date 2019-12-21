Сможет ли новый состав ММ удивить общественность?

Парламентские выборы на сегодня самая актуальная и обсуждаемая тема в обществе. Тут причин много, но главное – это то, что в стране ожила реальная политическая атмосфера и чувствуется «жар» политических баталий. В этом есть как объективные причины, так и субъективные, но какие бы они не были, неизменно одно – эти выборы в отличие от всех предыдущих вызвали колоссальный интерес всех слоев населения. Но обо всем по порядку.

Стоит откровенно признать, что азербайджанское общество в целом потеряло интерес и к политической системе, и к самому процессу выборов. Общество видело одно, а по телевизору из уст политиков, депутатов, министров слышало другое. Чтобы не слышать и не читать «фантастику», азербайджанское общество отказалось от местных СМИ. Сейчас СМИ задумались над тем, как вернуть азербайджанского читателя и зрителя. Но не будем углубляться в эти проблемы.

Другим фактором-раздражителем было отсутствие в стране хоть каких-либо политических событий, процессов. Безусловно, все это время в стране что-то происходило, но все эти процессы проходили мимо азербайджанского общества. Все в верхах, за закрытыми дверьми, все в слухах, причем разных и не всегда достоверных, а потому всякий интерес азербайджанского общества к местной политике был постольку- поскольку. Интереснее было читать и смотреть, например, «уругвайские новости», чем местные.

Но когда в стране происходили глобальные процессы социально-экономического характера, то тут же появлялись депутаты, о существовании, которых вообще мало кто помнил и говорили такое, что лучше бы промолчали и дали досмотреть «новости Уругвая». Таких примеров много, но самое яркое – это то, что говорил один из представителей партии ЙАП Сиявуш Новрузов. Тот умудрился в год двух девальваций, на очередной сессии парламента заявить: «В Азербайджане нет никакого экономического кризиса». Это тот момент, когда Карл Маркс, Адам Смит и все остальные просто перевернулись в гробах.

Таких примеров много – удивлять общественность наши депутаты умели, тут парой примеров не обойтись, для этого нужна отдельная статья, или даже целая книга, составленная из заявлений азербайджанских парламентариев. От того и оппозиция все больше и больше говорила о досрочных парламентских выборах, которые должны были состояться еще позавчера.

Программа реформ президента Азербайджана началась с системы политического управления. Крупные чиновники начали терять свои места, а вместе с ними былое влияние и силу. Президент Азербайджана начал делать важные политические и экономические заявления, каждое из которых подлежат отдельному детальному анализу. Как итог всех начатых процессов президентом Азербайджана, парламент, где большинство составляет правящая партия ЙАП, прибег к сепуко и распустил себя. Тут началось самое интересное и захватывающее.

Сразу же после того, как парламент был самораспущен, и была объявлена дата досрочных выборов, началось такое, что еще долго останется на памяти у азербайджанцев. Все кому не лень, у кого есть шансы или нет, у кого есть финансовые возможности, у кого их нет, кто понимает ответственность парламента или не понимает, журналисты, блоггеры, эксперты, профессора, академики, писатели, юристы, врачи, все ринулись примерять депутатские галстуки на себя.

Почему все в стране захотели стать депутатами и начали выдвигать свои кандидатуры? По всей видимости, Азербайджан — единственная страна мира, которая войдет в историю, где кандидатов в депутаты будет больше, чем самих избирателей. Причем не совсем понятны каковы мотивы горе-кандидатов, с какими целями они идут и для чего, понимают ли они, что они ответственны за 40 тысяч людей (примерное количество людей из одного округа)? Все это не важно. Главное, что они все верят в депутатское будущее. Положительный момент в этом то, что народ начал интересоваться внутренней политикой и активно принимать в ней участие, отрицательный – это то, у людей пока нет четкого понимания о политической культуре и понимания, чего они хотят.

Отдельная тема – это подготовка политических партий к выборам. Практически все политические партии, за исключением Нацсовета, решили принять участие на выборах, что предвещает плотную конкуренцию политических сил в стране. Оппозиционные партии, которые как будто ждали этого, засучив рукава, сразу же начали готовиться к парламентским выборам.

Уже сегодня такие партии как РеАл, Мусават, Умид (надежда) подготовили списки своих кандидатов. Стоит отдать им должное за мобильность и организованность, что в такие краткие сроки они определили своих кандидатов, создали штабы, начали подготовку к сбору подписей и так далее.

Среди политических партий нужно выделить работу партии РеАл, которая идет на выборы с весьма внушительным составом кандидатов, которые популярны и влиятельны в своих округах. Слишком много известных имен и качественных кандидатов, которые станут настоящей головной болью для правящей партии.

Что касается правящей партии ЙАП, то она нервно курит в сторонке и держит стратегическое молчание. Такое ощущение, что в партии не успевают за теми процессами, которые происходят. То, что ЙАП пока думает и не объявил своих кандидатов и так далее, говорит о том, что они не совсем понимают, что им делать и как быть. Во-первых, как оказывается у партии очень скудная скамейка запасных и им некого предъявить обществу, кто смог бы победить на выборах. Что говорит о том, что подготовкой кадров в партии не занимались.

Во-вторых, в партии не осталось людей, которые смогли бы реально оппонировать своим конкурентам, которые смогут уничтожить своих противников на дебатах.

В-третьих, партия ЙАП собирала своих членов не по идеологическим принципам, а людей, которые следовали конъюнктуре и тренду.

До выборов осталось полтора месяца, и пока даже официальная регистрация кандидатов не началась. Только после того, как ЦИК объявит кандидатов, можно будет сказать, с чем мы идем на выборы 9 февраля.