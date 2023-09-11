Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила информацию о подрыве на мине военнослужащего азербайджанской армии.

Как сообщили # в Аппарате омбудсмена, в информации говорится:

«Мины, установленные вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, по-прежнему представляют угрозу для жизни людей.

Так, 10 сентября военнослужащий азербайджанской армии Хайям Эминов получил ранение в результате взрыва противопехотной мины, установленной диверсионно-разведывательной группой незаконных армянских вооруженных формирований с целью диверсии на путях снабжения наших подразделений в Агдамском районе.