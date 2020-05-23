«Азеригаз» перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

В праздничные дни ПО «Азеригаз» будет работать в усиленном режиме.

Как передает Report со ссылкой на Производственное объединение, в случае любых трудностей, которые могут возникнуть в газоснабжении, следует обращаться в call-center — 104/185, а также отправить сообщение на номер в Whatsapp (+99477) 3 104 104, работающий круглосуточно.

Услуги в регионах также будут оказываться на участках обслуживания ПО «Азеригаз» в региональных центрах Службы ASAN 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 мая с 10:00 до 17:00.

К примеру, если Центр Службы ASAN в Губинском районе не работает в праздничные дни, то можно обратиться в участок газового обслуживания этого же района.

В Баку и прилегающих территориях клиентские услуги будут оказываться 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 мая в Мардакянском, Хырдаланском и Сабунчинском участках обслуживания, а также в административном здании Бакинского регионального департамента продажи газа с 10:00 до 17:00 по адресу: Низаминский р-н, проспект Бабека, 21/24.

Отметим, что в праздничные дни будут оказываться услуги по восстановлению утерянных или поврежденных smart-карт, при неправильных платежах, выдаче новых smart-карт в связи с заменой счетчиков, восстановлению закодированных карт, выплате ущерба, нанесенного в связи с использованием газа, предоставлению лимитов религиозным структурам, перечислению на абонентский код сумм, не использованных в smart-счетчиках, предоставлению информации о задолженностях и оплате.