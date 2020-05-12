Азербайджанцы России проигнорировали призыв посольства – Коронавирус диктует свои условия

Коронавирус создал проблемы не только лицам, проживающим в Азербайджане, но и нашим соотечественникам, проживающим в России. С целью вернуться на родину они собрались на российско-азербайджанской границе, что само по себе является потенциальной угрозой распространения коронавируса. Несмотря на многочисленные обращения представителей соответствующих структур России и Азербайджана, люди не покидают границу, и понять их можно. Ситуация с коронавирусом в России намного хуже, чем на родине.

Как рассказал # координатор Группы Дружбы Россия-Азербайджан Рамин Гасымов, только за один день- 12 мая ожидается переход на родину более тысячи азербайджанцев.

«По договоренности двух стран, завтра должны открыть границы между Азербайджаном и Россией для того, чтобы граждане обоих государство могли попасть к себе в страну. По имеющейся у меня информации ожидается, что более тысячи человек смогут перейти завтра границу. Граждане России, а также и Азербайджана будут помещены на карантин и будут протестированы на коронавирус, а потом уже будут иметь право на свободное перемещение», — сказал он.

Гасымов также поблагодарил азербайджанцев, которые помогают своим соотечественникам в трудную минуту.

«Нужно поблагодарить азербайджанцев, которые с разных частей Северного Кавказа и России по мере своих возможностей отправляют помощь, еду и прочее необходимые вещи людям, которые остались на границе. Помощь в такую минуту необходима, и здесь азербайджанцы не разочаровали. Стоит также отметить помощь жителей Дагестана, которые оказывают в этот месяц Рамазан необходимую помощь азербайджанцам», — сказал он.

Со своей стороны пресс-секретарь оперативного штаба Ибрагим Мамедов сказал, что все те, кто хочет вернуться к себе на родину, должны пройти регистрацию на сайте «Возвращаюсь домой».

«Эти люди доставляются на родину поэтапно. Каждый, кто был зарегистрирован, постепенно будет возвращаться на родину, но самое главное, чтобы человек зарегистрировался», — сказал пресс-секретарь Оперативного Штаба.

В свою очередь комментируя # проблемы желающих вернуться на родину соотечественников, глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев сказал, что уже по списку в Азербайджан доставлено 2 самолета с людьми на борту, и сейчас готовится еще один самолет.

«Они доставляются туда по мере выхода из карантина предыдущих людей, которые были зарегистрированы через сайт «Возвращаюсь домой», — сказал он.

Тагиев также добавил, что, несмотря на то, что посольство Азербайджана в России призывало людей не толпиться у границы, люди проигнорировали этот призыв. Так как многие из них лишились работы и не в состоянии оплатить аренду жилья. По словам Тагиева, местные власти и жители Дагестана, а также правительство Азербайджана помогают этим людям по мере своих возможностей, но, несмотря на это, проблемы остаются.

«Правительство Азербайджана арендовало для людей санатории, которые находятся на набережной в Дербенте. Созданы все условия для того, чтобы эти люди могли комфортно себя чувствовать, насколько это возможно в наших реалиях», — резюмировал он.