В Русском доме в Баку состоялась выставка-лекция фотографа, исследователя и режиссера Рустама Гусейнова о работах талантливого русского художника Григория Гагарина, посвященных Азербайджану.

Дипломат, офицер и талантливый художник князь Григорий Гагарин в середине XIX века провел несколько лет в Азербайджане. Его наблюдательность, интерес и талант воплотились в целом ряде картин, литографий, рисунков и фотографий, в которых он в мельчайших деталях зарисовал архитектуру, природу и быт Азербайджана середины XIX века.

Рустам Гусейнов рассказал о рисунках Григория Гагарина, наиболее интересных случаях из его биографии и судьбе некоторых работ. На лекции были показаны детально его картины несохранившихся исторических памятников Азербайджана и их внутренних интерьеров.

Посетителям также была представлена выставка репродукций работ Григория Гагарина, и наибольший интерес аудитории вызвали его зарисовки национальных костюмов разных регионов Азербайджана.

Григорий Гагарин в своих поездках любил делать зарисовки людей и их одежду вне зависимости от их статуса, и сегодня эти работы помимо их художественной ценности имеют огромное значение для историков национального костюма, реставраторов и антропологов.

В интервью # Р.Гусейнов рассказал о том, чем его привлекла тема творческого пути Гагарина и какие интересные факты ему, как пытливому исследователю, удалось отыскать, готовясь к этой лекции:

Рустам Гусейнов:

— Ганарин был офицером, востоковедом и его интересовало все. Как жили люди, где, что носили, детали их быта, всё это он в мельчайших подробностях зарисовывал. Помимо безусловной художественной значимости, эти рисунки имеют огромную ценность для нашей истории. Нашёл много интересных фактов, например, как точно выглядел Баку в 1840 году, какую одежду носили жители разных социальных классов и каким был Дворец Ширваншахов после бурных исторических событий и до реставраций.

— А были ли среди этих «находок» эксклюзивы, доселе неизвестные широкому кругу?

— Их на удивление много, несмотря на то, что Григорий Гагарин достаточно известный художник. Например, многие знают про его рисунки костюмов Карабаха, но мало кто знает о его зарисовках костюмов Западного Азербайджана. Или тот факт, что он лично был в Храме огнепоклонников в Сураханах, застал последних хранителей огня и даже нарисовал портрет одного из них.

— Что вас больше всего восхитило в азербайджанском периоде художника?

— Портреты. Во-первых, отлично передают характеры, а во-вторых потрясающая почти фотографическая точность прорисовки мельчайших деталей костюма. Просто подарок для реставратора…