Азербайджанский флаг в центре Джебраила — ФОТО

В центре освобожденного города Джебраил поднят государственный флаг Азербайджанской Республики.

| 2020-10-07T20:25:05+04:00 7 октября 2020, 20:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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