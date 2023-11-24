Территории ряда сел Лачынского, Физулинского и Джебраильского районов перейдут в состав Ходжавендского района.

Это отражено в законопроекте «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачынского и Шушинского районов Азербайджанской Республики“.

В соответствии с законопроектом, села Юхары Вейсялли и Агбашлы в составе Вейсаллинского сельского административного территориального округа Физулинского района, село Юхары Мазра в составе Санджалинского сельского административного территориального округа, входящего в административно-территориальное деление Джебраильского района, и село Алыджан в составе сельского административного территориального округа Лачынского района будут упразднены и переданы в состав Ходжавендского района.