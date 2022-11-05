Азербайджанский марафонец Эльмир Аскеров прославил флаг Азербайджана на Первом Чемпионате мира по горному бегу и трейлраннингу, который проходит в Чанг Мей (Таиланд).

На правах участника Эльмир принял участие в Параде Наций и в церемонии открытия чемпионата.

Как сообщает #, Аскеров является единственным представителем Азербайджана на этом крупном слете лучших марафонцев и бегунов мира.

Атлет отметил, что его участие в чемпионате поддержала Федерация атлетики Азербайджана.

«Азербайджан — единственная команда, где делегация состоит из одного человека. Нет ни тренера, ни team лидера, ни доктора, как у других стран. Но я уверен — и один человек тоже в поле воин. На параде я держал два флага, один — от организаторов, другой мне подарил Мегрур Джошгун. Сердца атлетов и организаторов покорены!», — рассказал Эльмир Аскеров #.

Атлет сообщил, что уже получил приглашение от организаторов Чемпионата Мира по суточному бегу в Тайване — 2023.

Напомним, что летом этого года Эльмир Аскеров принял участие в гонке MIRRICO ELTON ULTRA TREIL, где занял третье место и этим результатом открыл новую страницу в атлетике Азербайджана.