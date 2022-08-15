Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев выиграл «золото» V Игр исламской солидарности.

Как сообщает Trend, он одержал победу над узбекским спортсменом Кемраном Нуриллаевым.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.