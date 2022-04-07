Вопрос статуса Нагорного Карабаха уже не стоит перед Азербайджаном, в тексте будущего мирного договора этот регион не будет отражен, заявил «Газете.Ru» депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Айдын Мирзазаде.

«Вопрос статуса Нагорного Карабаха перед Азербайджаном уже не стоит. Азербайджан считает проживающих на этой территории людей своими гражданами и обеспечивает соблюдение их гражданских прав. В мирном договоре никакого Карабаха не будет», — отметил он.

По его словам, в рамках заключения мирного договора будут обсуждаться только два вопроса — признание территориальной целостности и границ между государствами, а также установление добрососедских отношений.

«Если вопрос касается территориальной целостности Азербайджана, никаких уступок с его стороны не будет. Вопрос статуса граждан Азербайджана армянской национальности на повестке дня не стоит. Мы требуем от Армении только уважения территориальной целостности Азербайджана», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам.