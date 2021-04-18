Азербайджанский балет покажут на международном танцевальном фестивале Синджан

Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев принял участие в форуме «Город и театр» Международной театральной лиги «Шелковый путь» в городе Тайчанг (Китай), сообщает #.

Наряду с Азербайджаном на форуме также выступили представители Германии (Филипп Брёкинг — оперный директор «Комише опер» Берлина), Италии (Джузеппина Маркионне), Мальты (Кеннет Спитери — президент международного Средиземноморского культурного центра), Кореи (Йо Ин-Таек — президент культурного центра Сеула), ЮАР (Марианна ле Руа — председатель правления театрального центра Артскейп), Китая (Чен Руи — директора оперного театра Гуангджоу, Ма Минху — директор оперного театра Тайчанга) и других стран.

Участники форума обсудили связь театра и города, которая воплощается в отношениях между культурой и обществом. Затронули в своих выступлениях также вопрос роли города в развитии театра.

Отметим, что с ноября 2020 года Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета является членом Международной театральной лиги «Шелковый путь».

В августе 2021 планируется показ классических балетных спектаклей из репертуара Азербайджанского оперного театра на международном танцевальном фестивале Синджан.