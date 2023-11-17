В Тбилиси при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии проходит IX Международный фестиваль барочной музыки. Основная часть программы фестиваля проходила в драматическом театре Грузии имени Ш. Руставели, сообщает #.

В этом году на фестиваль получили приглашение известные исполнители — инструменталисты, дирижеры, вокалисты и как зарубежные, так музыкальные коллективы. Среди них лучшие специалисты в области барочной музыканты — такие как Сержио Азолини, Кристина Буш, Йорг Халубек, а также дирижер Корнелия Керсенброк, художественный руководитель оперного фестиваля в Иммлинге (Германия). Основным участником и основателям фестиваля является знаменитый и один из лучших камерных оркестров этого региона — “Georgian Sinfonietta” (Государственный камерный оркестр Грузии). Этот коллектив знаком азербайджанской публике по блистательному выступлению на I Барочном международном фестивале в апреле 2022 года в Баку. Для укрепления творческих связей с азербайджанскими музыкантами по приглашению Государственного камерного оркестра Грузии на международный фестиваль в Тбилиси были приглашены главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев и солисты Государственного оперного театра, заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано) и Ильхам Назаров (контратенор). Под управление азербайджанского дирижера оркестр “Georgian Sinfonietta” подготовил большую и сложную программу под названием «Опера Гала» из произведений Г. Ф. Генделя, Г. Перселла, а также оперные арии Р. Броски, Н. Порпоры, Г. Генделя, К. Монтеверди в исполнении оперных певцов из Азербайджана. Нужно отметить, что их выступление произвело сильное впечатление, к чему доказательством может служить теплый прием местной публики . На концерте также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев и сотрудники нашего посольства. По завершению двух часовой концертной программы азербайджанские артисты в знак благодарности публике и организаторам фестиваля исполнители азербайджанскую народную песню «Сары гелин».