Артисты с карликовостью, принимавшие участие в вечеринке нападающего каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, прокомментировали обращение Министерства социальных прав в прокуратуру о том, что футболист нарушил закон об инвалидности.

«Никто не проявлял к нам неуважения, нам разрешили спокойно работать. Я не понимаю, почему это стало такой большой проблемой. Мы обычные люди, которые занимаются любимым делом абсолютно легально.

В течение нескольких лет эти люди [ADEE] хотели навредить нам, помешать нам делать то, что мы хотим, но они не предложили никакой работы или обучения тем, кого это коснулось.

Мы работаем в сфере развлечений. Почему мы не можем делать то, что делаем? Мы танцуем, показываем фокусы, у нас есть все виды шоу. К нам отнеслись так же, как и ко всем остальным [на вечеринке], все хорошо провели время», — приводит слова артистов ESPN со ссылкой на RAC1.

Напомним, в воскресенье Ямалю исполнилось 18 лет. На вечеринке в честь дня рождения участвовали артисты с карликовостью.