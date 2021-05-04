Азербайджанские генералы побывали на границе с Арменией

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Пограничных войск Государственной погранслужбы.

Как сообщили АПА в ГПС, был проверен ход выполнения поручений президента Ильхама Алиева о создании на этих территориях необходимой инфраструктуры пограничной обороны и безопасности после восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения оккупированных земель. Было отмечено, что начало деятельности 10 новых воинских частей на этих территориях имеет большое значение.

В ходе визита начальник ГПС и помощник президента также ознакомились с проделанной работой по организации служебно-боевых действий на пограничной заставе «Бартаз» на азербайджано-иранской границе в Зангиланском районе с целью дальнейшего повышения надежной охраны государственной границы.