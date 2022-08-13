Азербайджанская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Мали на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает Trend, выиграв сборную Мали со счетом 18:15, азербайджанская сборная прошла в этап групповой квалификации по баскетболу.

Сегодня в 21:00 (GMT +3) азербайджанская сборная встретится с турецкой командой.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.