Азербайджанские бадминтонисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Федерации бадминтона Азербайджана, тандем Эра Мафтуха – Хаджар Нуриева завоевал серебряную медаль в соревнованиях среди женщин в парном разряде. Поскольку в первом матче их соперницы из Казахстана не вышли на корт, наши бадминтонистки получили путевку напрямую в полуфинал, обыграли своих коллег из Узбекистана и пробились в финал. В матче за золотую медаль Эра и Хаджар по итогам двух сетов проиграли паре Рутапарна Панда – Светапарна Панда (Индия).

Еще два азербайджанских бадминтониста Эди Рески Двичайо и Кейша Фатима Захра заняли третье место на международном турнире в Таджикистане.

Эди, начав борьбу с 1/16 финала в мужских соревнованиях в индивидуальном разряде, на пути к полуфиналу обыграл соперников из Казахстана, Шри-Ланки и Индии и вошел в четверку сильнейших. В шаге от финала Эди проиграл вьетнамскому бадминтонисту Ле Дуку Фате – 0:2.

Аналогичный результат показала Кейша Фатима Захра в женских соревнованиях в индивидуальном разряде. Одолев кипрскую и египетскую бадминтонисток, она уступила в матче против индианки Анупамы Упадхьяй со счетом 0:2.