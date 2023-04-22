Определились финалисты в упражнениях с булавами на проходящем в Баку турнире Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в финал вышла Зохра Агамирова, занявшая шестое место в классификационном этапе с 30,900 баллами. Наряду с З.Агамировой в решающем этапе выступят болгарские спортсменки Стилиана Николова, Ева Брезалиева, итальянка София Раффаэли, представительница Германии Дарья Варфоломеева, украинка Виктория Оноприенко, Тахмина Икромова из Узбекистана и словенская гимнастка Екатерина Веденеева.

Другая наша гимнастка, Алина Гезалова, в квалификационном раунде была 33-й и не прошла в другой этап.

Финальный этап соревнований с булавами состоится 23 апреля.

По традиции, кубок AGF Trophy будет вручен гимнастке и групповой команде, набравшим наибольшее количество баллов за выступление на соревнованиях.

Следует отметить, что это уже десятые соревнования Кубка мира по художественной гимнастике, организованные в нашей стране. Наша столица принимала чемпионат мира по этому виду спорта в 2005 и 2019 годах.