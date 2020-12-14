Азербайджан выступил с осуждением санкций США против Турции

«Мы осуждаем решение США ввести односторонние санкции в отношении Турции за закупку ЗРК С-400 и рассматриваем этот шаг как применение двойных стандартов против Турции».

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, союзническая для Турции страна, США, не ответили на предложение Турции решить этот вопрос путем диалога и дипломатии и это вызывает сожаление.

«Азербайджан, как всегда, поддерживает Турцию и поддерживает ее позицию, основанную на международном праве и справедливости.

Призываем путем диалога к безотлагательным шагам, которые необходимо предпринять для решения вопроса, включающего национальную безопасность Турции».