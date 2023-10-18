Члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) должны ввести нефтяное эмбарго и другие санкции в отношении Израиля, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает Al Jazeera. По его словам, это решение должно стать ответом на удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

«Министр иностранных дел [Абдоллахиан] призывает к немедленному и полному эмбарго в отношении Израиля со стороны исламских стран, включая нефтяные санкции, в дополнение к высылке израильских послов, если были установлены дипломатические отношения с сионистским режимом», — заявили в МИД Ирана.

В ведомстве добавили, что иранский министр также призвал сформировать команду исламских юристов для документирования возможных военных преступлений Израиля в секторе Газа.