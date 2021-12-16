В январе-ноябре этого года в Азербайджане по магистральным газопроводам было транспортировано 31 592,5 млн. кубометров газа, это на 20,2% больше, чем в годовом выражении.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, 50,4% транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Так, за отчетный период по этому трубопроводу было транспортировано 15 922,9 млн. кубометров газа (рост на 44,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года).