В январе-ноябре 2023 года Грузия экспортировала в Азербайджан 21 211 автомобилей на сумму 408,99 млн. долларов.

Как передает АПА, информацию об этом распространило Национальное статистическое управление Грузии.

По его данным, в стоимостном выражении экспорт автомобилей в Азербайджан вырос в годовом сравнении на 51,2% или на 138,66 млн. долларов, а в количественном – сократился на 23,4% или на 6 489 автомобилей.

За 11 месяцев прошлого года Грузия экспортировала в Азербайджан 27 700 автомобилей на сумму 270,33 млн. долларов.

По данным статистики, до ноября текущего года Грузия экспортировала автомобилей на сумму 1 млрд. 946,94 млн. долларов, что в годовом выражении в больше 2,5 раза.