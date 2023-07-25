В Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023, проходящей в Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и организованной Министерством национальной обороны этой страны, принимает участие делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

На выставке представлено 131 наименование продукции оборонного назначения, в том числе различные виды стрелкового оружия, средств ближнего боя, минометов, боеприпасов различного калибра, беспилотных летательных аппаратов, произведенных на предприятиях Миноборонпрома Азербайджана.

В рамках выставки запланированы встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с официальными лицами Турции, руководителями делегаций ряда стран-участниц.

Выставка продлится до 28 июля.