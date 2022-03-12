Азербайджан планирует довести экспорт газа в Европу в 2022 году до 9,1 млрд куб. м. Как передает АПА, об этом в субботу на Дипломатическом форуме в Анталье сообщил министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов.

«С начала ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода до настоящего времени в Европу экспортировано 9,7 млрд куб. м газа. В этом году объем экспорта нашего газа в Турцию будет увеличен до 8,2 млрд куб. м, а в Европу — до 9,1 млрд куб. м», — приводит слова Шахбазова пресс-служба Минэнерго.

Министр подчеркнул, что запасы газа в стране, существующая инфраструктура и интерес различных стран к азербайджанскому газу актуализируют расширение Южного газового коридора, составной частью которого является Трансадриатический трубопровод. «Уже наступило время начать деятельность в этом направлении», — добавил он.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м получит Италия, по 1 млрд куб. м — Греция и Болгария.

Южный газовый коридор, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую, кроме Трансадриатического трубопровода, Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Пропускная его способность составляет 16 млрд куб. м газа. Основным источником сырья для него считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м. Общие запасы газа в Азербайджане оцениваются в 2,6 трлн куб. м.