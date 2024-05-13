Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

«В настоящее время мы направили все усилия для установки 12 крупных атомных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии», — сказал министр турецкому телеканалу TRT.

Он также отметил, что Турция планирует в собственную «корзину атомной энергетики» добавить еще 5 тыс. МВт атомных мощностей за счет малых модульных реакторов. «С этой целью мы продолжаем поиски вариантов сотрудничества», — сказал он. (interfax.ru)