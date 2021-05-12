Азербайджан — нейтральное государство, так считают не только в Баку

По сообщениям различных информационных источников, американские издания несколько раз в качестве возможных мест встречи президентов США и России называли и нашу столицу, т.е. город Баку.

Конечно, предположение отдельного политолога или политического аналитика, даже целого издания еще само по себе ничего не значит, подобные гипотезы могут сбыться и равной долей вероятности не сбыться. Но важно, что военно-политический выбор Азербайджана, социальная и политическая инфраструктура его столицы у разных специалистов вызывает доверие. Мы в этом убедились еще тогда, когда натовские и российские генералы для тет-а-тет встречи выбирали Баку.

Раньше Азербайджан был единственным государством Южного Кавказа, на территории которого не было российских войсковых подразделений.

По мнению некоторых аналитиков, теперь ситуация чуть изменилась, т.к. в Нагорном Карабахе размещены российские военные миротворцы. Но нам кажется, что тут все-таки следует отметить некоторые моменты.

Во-первых, на территории Азербайджана размещен только российский ограниченный контингент миротворцев. В этом плане военно-политическая палитра Азербайджана серьезно отличается даже от ситуации, которая сложилась в Грузии.

Во-вторых, временной интервал размещения российских миротворцев будет определяться согласием конфликтующих сторон – несогласия одной стороны достаточно, чтобы российские миротворцы покинули территорию Нагорного Карабаха. Кроме того, Азербайджан не является членом «российского НАТО», т.е. членом ОДКБ. Это обстоятельство и то, что Азербайджан не имеет, как говорится, далеко идущих планов в отношении НАТО, выставляет его в отличительном ракурсе по сравнению с Грузией – мы не имеем планов выступления в НАТО, кроме того, в настоящее время Баку председательствует в Движении Неприсоединения.

Конечно, не следует торопиться с поспешными выводами. По всей вероятности, президенты США и России встретятся в каком – то другом городе, если, конечно, подобная встреча вообще состоится!

Но президентам США и европейских государств когда-нибудь придется отвечать перед собственной совестью и спросить у себя: «Все ли мы сделали для Азербайджана и других постсоветских государств, чтобы уменьшить их зависимость от России?».

Не думается, что им удастся без особых усилий ответить на подобные вопросы. Помнится, в последние годы перестройки часто ходили слухи о том, что США требуют от СССР только освобождения прибалтийских государств. В этом отношении США и их союзники сделали для прибалтийских стран все: они стали членами НАТО и ЕС, и полностью интегрировались в структуры экономической и политической безопасности развитых стран мира.

Остальным странам же в большей степени помогли обстоятельства и их собственные старания.

Если вернуться к Азербайджану, тут достаточно вспомнить 907-ю поправку, которая была вопиющей несправедливостью со стороны США. Вместе того, чтобы поддержать стремления Баку к независимости и демократии, Вашингтон принял против него позорную 907-ю поправку!

Нечто подобное происходит и сейчас. США и Франция десятилетиями не делали ничего, чтобы хотя бы частично решить карабахскую проблему. Это сделал сам Азербайджан, фактически решив карабахскую проблему. Но из Елисеевского дворца продолжают поступать различные информации: то Сенат принимает «резолюцию» осуждающую мирный процесс в Нагорном Карабахе, то угрожает тем, что примет акт, признающий «независимость» НК!

Таким образом, Франция поддерживает не Азербайджан, который стремится во всем проводить независимую политику, а Армению, которая является марионеткой и вассалом Москвы! Есть ли в этом хоть какая-то логика? Нет, мы не настолько наивны, чтобы искать логику в международной политике – политики США и Франции подобными решениями решают лишь собственные политические проблемы, выполняя требования своих избирателей армянского происхождения.

Но где же мораль или принципы в мировой политике, которые якобы привил дипломатии и международной политике президент Вудро Вильсон еще в начале века? Неужели так быстро ушли в небытие и совсем позабылись тезисы фултонской речи Уинстона Черчилля?