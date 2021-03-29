«Азербайджан должен потребовать от российских миротворцев перекрыть Лачинский коридор до тех пор, пока…»

В воскресенье Никол Пашинян сделал два заявления сильно диссонирующих друг с другом, но сам этого, кажется, не заметил.

«В этой новой ситуации мы должны поставить задачу, чтобы у Армении были дороги, чтобы были открыты новые дороги, новые коммуникации», — заявил премьер-министр Никол Пашинян во время визита в Армавирскую область, передает Радио Свобода.

Он отметил, что сегодня вся экономика страны надеется на один путь, который проходит через КПП «Верхний Ларс» на грузино-российской границе и который днями может оставаться закрытым.

Премьер сообщил, что, например, в данный момент на КПП в очереди стоят сотни машин.

Пашинян также рассказал о важности железной дороги, отметив, что в этом случае необходимо будет пойти на определенные решения.

«Потому что вы знаете, что наши железные дороги, особенно в Иран и Россию, проходят через Азербайджан. Здесь мы должны понимать, что не может быть так, чтобы у нас была дорога через их территорию, а они не получили дорогу через нашу территорию. Мы должны изменить наш взгляд на регион, нашу точку зрения. Да, говорится, и мы знаем, что у нас есть враги в этом регионе, но, в конце концов, давайте констатируем, что насколько мы считаем других врагами, настолько и нас считают врагами, чем больше мы считаем других врагами, тем больше нас считают врагами», — заявил премьер.

Но, выступая в этот же день перед жителями села Арагац Армавирской области, Пашинян заявил: «Первый вопрос на который мы сегодня должны ответить – ради чего наши герои погибли, во имя чего? Хочу сказать, что благодаря им сегодня Арцах, хоть и ранен, но стоит на ногах. И данью памяти героев будет наше стремление и способность построить Армению и Арцах по-новому».

Интересно, о чем это он? Какое еще новое выстраивание «Арцаха»? Как тут одно сочетается с другим? Неужели Пашинян допускает, что Баку согласится пропускать армянские грузы через свою территорию в разных направлениях, по автомобильным и железнодорожным трассам, не добившись предварительно того, чтобы официальный Ереван признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана? Или такое действительно возможно для Азербайджана при каких-то условиях?

На эти вопросы # ответил известный политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я думаю, что такое противоречие в двух выступлениях Пашиняна в ходе одной поездки, в первую очередь, обусловлено внутриполитическими причинами. Но не только.

Одно из его выступлений более компромиссное. Оно призвано создать ощущение наличия доброй воли у Еревана к кооперации в регионе, дальнейшего мирного урегулирования отношений и так далее. Второе звучит совершенно иначе. С чем это связано?

Оппоненты Пашиняна настроены на реваншизм, имеет место воинственная риторика, и премьер не хочет уступать в этой борьбе – как-никак он собирается идти на внеочередные парламентские выборы. То есть, это своего рода популизм. Но двуличный популизм.

Есть и более серьезные причины. Это позиция Азербайджана в послевоенный период. К великому сожалению, на сей день мы имеем на столе только пресловутое Трехстороннее заявление от 10 ноября. Это даже не юридический документ. Больше ничего, никаких договоров, протоколов о взаимопонимании, о том, что Армения в принципе признает суверенитет Азербайджана. По факту она его и не признает, если премьер-министр Армении в открытую говорит о возрождении «Арцаха», а буквально пару дней назад выделил $208 млн на развитие инфраструктуры и жилищное строительство в Карабахе. Значит, они считают эти наши земли своей частью, иначе не стали бы выделять туда финансы. И к великому сожалению, у Баку такая позиция, что Азербайджан как бы смирился с этим.

При этом Баку делает все возможное для Армении и Карабаха. В Армению – российский газ через нашу территорию, в Карабах – наша электроэнергия. Идет также доставка грузов для армянской общины Карабаха по нашим землям.

Безусловно, это вдохновляет Пашиняна. Безусловно, он уже в сговоре с Россией. У них были противоречия, но после войны Никол полностью перешел на службу Москве.

Я думаю, что руководство Азербайджана и лично президент в таких условиях должны принять очень жесткие меры – пока Армения документально не заверит свои обязательства хотя бы по открытию коммуникаций, хотя бы по тому, что она еще будет обсуждать статус армянской общины НК – никаких уступок быть не должно.

Это не жесткость, это не популизм – это необходимые правила. К сожалению, Азербайджан эти правила нарушает. Азербайджан иной раз выглядит слабее Армении в этом смысле. Естественно, это вдохновляет и Пашиняна, и реваншистов, сепаратистов. То есть, по-моему, Азербайджан проводит сейчас исключительно ошибочную политику в отношении Армении и Карабаха.

В противном случае этот реваншизм, этот «наезд» на Азербайджан будет продолжаться. Причем, будет продолжаться не только со стороны России, но и со стороны недобитых сепаратистских лидеров, их «правительства», «парламента». И этот процесс настолько явный, что до меня поведение руководства Азербайджана просто не доходит – не могу его ни понять, ни аргументировать.

И последнее, если армянская сторона продолжит так себя вести, я думаю, что Азербайджан должен будет выступить с заявлением, что он прекращает все отношения с Ереваном, требует от российских миротворцев перекрыть Лачинский коридор до тех пор, пока Армения не подпишет обязательства по Карабаху, по признанию территориальной целостности Азербайджана. Если не сделать этого, армяне будут наступать шаг за шагом.