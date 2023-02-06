Австрия выделит Турции финансовую помощь в связи с землетрясением и направит военных для поисково-спасательных работ.

Как сообщает #, об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в Twitter.

«Ужасающие кадры, дошедшие до нас сегодня из Турции и Сирии после землетрясений, свидетельствуют о серьезных разрушениях и большом количестве жертв… В это тяжелое время мы рядом с народами Турции и Сирии… Австрия выделит 3 млн. евро … для местных организаций по оказанию помощи, и с завтрашнего дня более 80 солдат вооруженных сил Австрии будут оказывать поддержку в спасательных операциях в зоне землетрясения», — отметил канцлер.