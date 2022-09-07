Вряд ли можно утверждать, что в конце прошлой недели вся Россия прощалась с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Потому как для этого прощальные церемонии должны были быть организованы на государственном уровне и быть более торжественными, например, в них должен был принять участие сам президент Владимир Путин.

Но этого не произошло. Михаил Горбачев хоть и был похоронен на престижном кладбище Москвы, в отличие от похорон бывшего президента России Бориса Ельцина, президент Владимир Путин не стал утруждать себя и на этот раз не принял участие на похоронах, потому что сейчас он занят восстановлением СССР, который в свое время «похоронил» Михаил Горбачев. Хотя даже простые люди до сих пор продолжают спорить: кто же «похоронил» бывшый СССР — Горбачев или Ельцин?..

Почему мы начали с похорон Горбачева? Дело в том, что война с Украиной есть попытка восстановления СССР. Если не считать кровавые январские события в Баку, события в Вильнюсе и Тбилиси, СССР пал без войн и крови.

Но это вовсе не было уникальным явлением. В свое время Чехословакия распалась на два государства. Независимая Польша не стала претендовать на территории Украины и Беларуси, хотя часть их территорий в свое время принадлежала ей. Объединенная Германия также взяла обязательство, что не будет претендовать на нынешние земли соседних государств. Только распад Югославии сопровождался гражданскими войнами и кровью.

Надо отметить, что в свое время, когда Борис Ельцин в Беловежской пуще объявил о роспуске СССР, многие даже этому не поверили. Но политическое чудо все-таки произошло.

Однако на имперских амбициях России и ее правителей так и не была поставлена окончательная точка: за это время Москва не раз озвучивала их, объявляя территорию бывшего СССР зоной собственного влияния. К сожалению, это вовсе не было словесными заявлениями: Кремль создал на территориях этих молодых государств различные этно-территориальные конфликты. Не ограничившись этим, начал войну сперва против Грузии, теперь против Украины…

И вот уже идет седьмой месяц войны против Украины. В первые летние месяцы войны украинская военная элита заявляла, что в августе на войне произойдет переломный момент, Киев начнет широкомасштабные контрнаступления. Но этого не произошло.

Теперь внимание всех приковано к событиям вокруг Запорожской АЕС. И это не случайно. Запорожская АЭС является самой большой станцией Европы. Если на ней произойдет какая-та авария, это станет большей катастрофой, чем чернобыльская трагедия. Пойдут ли россияне на такое преступление? В Украине идет война, а на войне никто и ни от чего не застрахован. А пока все ждут наступления зимы: если Киев выдержит климатические условия и сможет сорвать планы России, то можно будет всерьез надеяться на успешное завершение войны украинской стороной…