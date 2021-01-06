«Атакой на демократию» назвал происходящее в США глава дипломатии ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает происходящее в Вашингтоне «атакой на демократию США и верховенство права».

«В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона», — написал Боррель в Twitter, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что результаты президентских выборов в США должны соблюдаться.