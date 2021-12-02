Во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом прошли гастроли российских актеров, которые представили бакинской публике спектакль «Как попасть в рай?».

Как сообщает #, режиссером и исполнителем одной из главных ролей выступил Сергей Астахов – лауреат российской театральной премии

«Чайка».

В постановке также задействованы актеры Андрей Кайков, Олег Андреев и Екатерина Скулкина.

Появление на сцене каждого актера сопровождалось бурными аплодисментами зала.

Комедия с элементами триллера и мистификации не оставила публику равнодушной — актеры выложились на все сто процентов: спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься.

Приехав в Баку за несколько часов до премьеры, актеры успели прогуляться по городу, купить сувениры и насладиться изысками национальной кухни.

«В Баку мы всегда едем с огромным удовольствием, и публика здесь особенная, культурная, теплая», — делится с корреспондентом # актер Андрей Кайков.

Екатерина Скулкина рассказала, что в Баку у нее много друзей:

«Бакинцы замечательные люди, и я всегда рада новой возможности оказаться в вашем чудесном городе. Всегда приятно выступать на бакинской сцене», — сказала она.