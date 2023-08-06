«Арсенал» встречался «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой лондонской команды в серии послематчевых пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «горожан» на 77-й минуте отличился Коул Палмер с передачи Кевина Де Брейне. «Арсеналу» удалось сравнять счет на 11-й добавленной ко второму тайму минуте. Забил Леандро Троссард после паса Букайо Сака.

Это 17-я победа «Арсенала» в Суперкубке Англии. По этому показателю лондонцы являются вторыми среди всех английских клубов.